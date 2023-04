x x

SARONNO – Il servizio di raccolta rifiuti a domicilio subirà alcune variazioni in concomitanza con la festività di lunedì 1 maggio, giornata in cui gli operatori non passeranno per la raccolta al domicilio (si prega pertanto, la domenica sera, di non esporre i rifiuti fuori dalle abitazioni).

Queste le variazioni (anticipi o recuperi) suddivisi per zona:

Raccolta della Frazione Residua , nella Zona 2, è anticipata a sabato 29/04;

, nella Zona 2, è a sabato 29/04; Raccolta della Frazione Umida nelle zone 1, 2 e 3, è sospesa ;

nelle zone 1, 2 e 3, è ; Raccolta della Frazione Carta e cartone , nella zona 3, avrà il recupero martedì 02/05;

, nella zona 3, avrà il martedì 02/05; Raccolta della Frazione Vetro, nella zona 2, avrà il recupero martedì 02/05;

nella zona 2, avrà il martedì 02/05; Raccolta della Frazione Multimateriale, nella zona 3, avrà il recupero giovedì 04/05.

Inoltre, lunedì 1 maggio:

il servizio di Pulizia strade è sospeso ;

è ; il Centro Raccolta Comunale di Via Milano 26 è chiuso.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione