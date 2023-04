x x

Solo un pari per la pericolante Folgore del saronnese Melosi

VENEGONO SUPERIORE – Passo falso casalingo oggi pomeriggio per la Varesina, che ha perso 2-1 contro il Desenzano nella 33′ giornata di serie D. Micidiale la doppietta degli ospiti, a segno due volte in quattro minuti, al 12′ con Alborghetti ed al 16′ con Cattaneo; i locali hanno tentato la rimonta che si è però fermata alla rete di Tedesco al 33′.

Ko la Caronnese fanalino di coda, 2-0 in trasferta contro la capolista Lumezzane mentre la Folgore Caratese dell’allenatore saronnese Giuliano Melosi (foto) si è fermata sul 2-2 interno contro il Ponte San Pietro. In classifica Lumezzane primo a 74 punti, Alcione 71 e staccate le altre. La Varesina è a metà classifica con 46 punti: la Folgore Caratese in zona playout con 36 punti, la Caronnese ultima con 15 punti retrocederà direttamente in Eccellenza per la prossima stagione.

