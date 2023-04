x x

LAZZATE – Dalla prossima stagione ci sarà anche il Fbc Saronno, ma per ora l’unica squadra locale in Eccellenza è l’Ardor Lazzate che oggi pomeriggio, 31′ giornata di campionato, ha giocato in casa pareggiando 1-1 contro la Vergiatese. Per i gialloblù a segno Marioli. In classifica con 44 punti l’Ardor è nella zona medio alta, comunque fuori dai playoff. Campionato che vede al comando la Vogherese che questo pomeriggio ha espugnato, 2-1, il campo dell’Accademia Pavese. A La Vogherese ha 74 punti, mentre il Pavia si ferma a 66 punti, dopo avere vinto il match odierno in casa contro la Sestese, 2-1.

In graduatoria, Club Milano e Solbiatese a 60 punti, Oltrepò a quota 57.

