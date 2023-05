x x

SARONNO – Un verbale da 42 euro che scende a 29,4 se si salda subito. E’ quello che si sono ritrovati negli ultimi giorni gli automobilisti saronnesi sotto il tergicristallo. Come accade ciclicamente la polizia locale del comando di piazza Repubblica ha iniziato un giro di controlli in città per verificare il rispetto dei divieti di sosta temporanei creati dall’allora Amministrazione Gilli per permettere ai mezzi di Econord di pulire strade, carreggiate e marciapiedi.

Spesso gli operatori non riescono a realizzare gli interventi di rimozione dei rifiuti urbani correttamente perchè le auto in sosta, che non rispettano i divieti settimanali, non permettono di eliminare fogli, rifiuti, mozziconi e terra che si fermano sotto i veicoli. Così ciclicamente anche in risposta alle segnalazioni degli operatori e dei residenti che si lamentano della scarsa efficacia della pulizia la polizia locale realizzata un giro di multe, in genere in una decina di multe, per ricordare agli automobilisti smemorati di spostare l’auto.

Nell’ultima tranche di controlli sono state già una trentina le sanzioni comminate agli automobilisti dalle pattuglie con una serie di accertamenti ad hoc realizzati in tutta la città.

