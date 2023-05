x x

SARONNO – Nelle ultime settimane se ne è parlato moltissimo a livello cittadino e a livello politico e il sindaco Augusto Airoldi ha stamattina rotto il silenzio con la stampa. “Per piazza Unità d’Italia non c’è un progetto di intervento – ha detto – rientra in una serie di riflessioni per una riqualificazione di questi luoghi. Al momento stiamo sistemando delle parti ammalorate e sarebbe interessante un progetto di riqualificazione che renda più fruibile l’area per i commercianti che potrebbero riqualificarli con dei dehors garantendo una miglior fruizione della zona e soprattutto un presidio maggiore sul fronte della sicurezza”.

Il sindaco entra nel dettaglio nella vicenda dehors: “In sostanza abbiamo reso ztl, ma senza modifiche per la viabilità, l’intera città in modo che tutti i bar e o locali possano mette dehors anche se questi sono separati dall’attività da una strada”. Chiaro il riferimento al problema riscontrato dal un bar ristorante al Prealpi che ha effettuato una raccolta di firme proprio perchè, in base al regolamento cittadino, non poteva avere il dehors nel parco al di là della strada,.

“Ora, grazie a questa modifica, tutti potranno presentare la domanda che poi sarà vagliata dalla polizia locale in base alla situazione. E’ chiaro che se il traffico è intenso e se passano tir tutta la settimana il dehors non si potrà comunque fare”!.

E tornando a piazza Unità d’Italia l’ammissione: “Se si riqualificasse anche con l’arrivo dei dehors sarebbe sicuramente più apprezzata e fruibile. Ci stiamo riflettendo e questo è diventato di dominio pubblico e quindi se ne è parlato. Non c’è un progetto ma una riflessione”. Il sindaco parla anche dei rilievi dei tecnici “sono in giro per tutta la città proprio perché le riflessioni le stiamo facendo in tutta la città”.

