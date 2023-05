x x

SARONNO – Buone notizie per i pendolari e i viaggiatori della stazione di piazza Cadorna di Saronno. Non solo i lavori per la sistemazione della scala mobile del binario 6 sono iniziati ma si tratterà anche di un intervento risolutivo visto che il dispositivo, particolarmente apprezzato da chi deve correre sul binario o ha con sè pesanti valige, sarà completamente rinnovato.

Dopo l’ennesimo guasto, segnalato da personale e viaggiatori con tempestività, la scala mobile al binario 6 è stata resa offlimits per permettere la sostituzione completa. L’impianto è infatti arrivato al suo fine da qui la necessità della sostituzione con un nuovo impianto. La fine dei lavori di sostituzione è prevista per il 18 agosto. Per chi dovesse spostarsi con bagagli ingombranti o avesse difficoltà di movimento è regolarmente in funzione l’ascensore a servizio dei binari 6 / 7 serviti dalla scala mobile attualmente ferma.

