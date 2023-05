x x

VARESE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato varesino di Azione.

“Il gruppo provinciale di Azione ha chiesto al Presidente Magrini di incontrare una sua delegazione di amministratori per discutere con lui delle priorità del nostro territorio. L’incontro, svoltosi lo scorso 3 maggio, è stato proficuo e ha visto un sostanziale accordo, innanzitutto in merito al ruolo strategico dell’Ente provinciale” – così Silvio Barosso, Commissario provinciale di Azione a Varese. “Con Magrini abbiamo condiviso soprattutto la visione per cui la funzione della Provincia debba esprimersi anche e soprattutto mediante un’azione di coordinamento e indirizzo dei Comuni”.

“Più nello specifico, abbiamo discusso di:

Formazione, sia a livello scolastico, per preparare studenti e cittadini di domani, sia per la formazione dei lavoratori, valorizzazione dell’istruzione serale, coinvolgimento delle principali realtà produttive del territorio, raccolta e analisi di dati, edilizia scolastica.

Ambiente: comunicazione e coordinamento tra i Comuni, sinergie con parchi regionali, aree protette e i PLIS, raccolta di bisogni di personale dedicato.

Malpensa: piano d’area come elemento di sviluppo economico, occupazionale, ambientale, redazione del Piano Territoriale Regionale d’Area Malpensa, inserimento dell’aeroporto all’interno di un più complessivo piano di territorio, senza commettere l’errore di vederlo come elemento a sé stante.

Cyber Security: le amministrazioni non hanno necessariamente al loro interno le competenze necessarie ad affrontare il tema della sicurezza informatica nel contesto dei progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promossi dal PNRR. La Provincia dovrebbe farsi carico di un ruolo di coordinamento sul tema della sicurezza informatica”.

“Insieme a me sono intervenuti Silvano Martellozzo, Sindaco di Castelseprio, Anna Agosti, Assessore del Comune di Galliate Lombardo e Andrea Di Salvo, Capogruppo presso il Consiglio Comunale di Cairate. Siamo stati soddisfatti di riscontrare interesse e condivisione da parte del Presidente Magrini verso i nostri temi. Come avevamo promesso, intendiamo avviare e portare avanti un percorso costruttivo di collaborazione con la Provincia, nell’interesse di tutti i cittadini del territorio” – conclude Barosso.

