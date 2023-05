x x

COGLIATE- il primo maggio, sullo splendido sfondo del Parco del Serio a Grassobbio si è tenuto lo scosceso campionato Mtb Eliminator, che ha visto la partecipazioni di circa 370 giovanissimi corridori.

A prevalere su questa nutritissima schiera di atleti è stato il cogliatese Luca Farina, un classe 2016 che, dopo svariate selezioni e gare, si è aggiudicato il gradino più alto del podio che lo ha intitolato campione regionale.

Per cominciare, si è tenuto un giro cronometrato (dove Luca ha ottenuto il terzo miglior tempo) per stabilire quali atleti sarebbero saliti fino alle batterie per le prove successive, che hanno permesso solo ai primi 2 classificati di accedere alle prove successive.

Dopo un primo e un secondo posto ottenuti rispettivamente nei quarti di finale e nella semifinale, il giovane atleta ha coronato una giornata di ottime prestazioni vincendo la finale al termine di una gara eccezionale.