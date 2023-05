x x

SARONNO – La denuncia alle forze dell’ordine non è ancora stata formalizzata ma da parte dell’ex muncipalizzata proprietaria dello stabile ci sono già stati sopralluoghi e segnalazioni ai carabinieri.

Nelle ultime due notti l’impianto sportivo dell’ex bocciodromo è stato preso di mira dai ladri. Al momento non è stata ancora resa nota una ricostruzione ufficiale dell’accaduto ma è certo che qualcuno sia riuscito ad entrare nella struttura per ben due volte consecutive. I ladri, immortalati dal sistema di videosorveglianza, hanno girato per la struttura e hanno preso di mira i distributori danneggiandoli per prendere la cassa contenuta all’interno. Quindi sono riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia.

Entrambe le effrazioni sono state scoperte solo la mattina successiva quando i primi dipendenti che hanno aperto l’allarme trovando i segni della presenza di intrusi hanno dato l’allarme. Non è una novità in città le effrazioni che prendono di mira spazi pubblici. Basti dire che negli ultimi mesi sono stati derubati più volte oratori e persino il cinema Prealpi.