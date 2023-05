x x

SARONNO – Sono riusciti ad entrare nel negozio di parrucchiere di vicolo Pozzetto sfondando una vetrata. Si sono diretti alla cassa ma non hanno trovato soldi e così sono dovuti scappare a mani vuote e anche con una piccola ferita visto che intorno al vetro è stato trovato del sangue.

È il furto messo a segno stanotte ai danni di un’attività nel cuore della Ztl. A scoprire l’accaduto stamattina il proprietario quando è arrivato al lavoro. “Sono entrato dal retro ed ho visto subito la cassa aperta – racconta con amarezza – non lasciamo mai contanti e quindi non hanno preso nulla ma i danni non mancano”.

Grande anche l’amarezza per i clienti che hanno subito espresso vicinanza al negoziante derubato. Sono stato allertati i carabinieri che hanno avviato le indagini nella speranza di risalire ai responsabili del colpo.