SARONNO – L’appuntamento è per stasera ed è gratis: al cinema “Prealpi” di piazza Prealpi la prima assoluta del film girato quasi interamente a Saronno, per gli spettatori sarà bello riconoscere luoghi ed anche volti (perchè non mancano alcuni cameo di persone note in città) nell’ultima opera del regista Ivan Brusa, che è di Lomazzo e che ha voluto ambientare nella città degli amaretti il suo “Faccio una strage al 75%”.

Nel cast, tra gli altri, anche Roberta Nicosia, volta femminile dei Pantellas, e Stefano Galli, volto tv di molte pubblicità famose.

E’ un film la cui produzione era iniziata in periodo covid, la realizzazione del lungometraggio è stata dunque lunga e travagliata ma adesso si è giunti dunque alla prima, che il regista e lo staff hanno voluto proprio a Saronno, e con ingresso gratuito per il pubblico per “ringraziare” la città ed i saronnesi per la bella accoglienza e la simpatia dimostrata durante le riprese. Inizio alle 21 al cinema Prealpi, con regista e cast presenti in sala.

05052023