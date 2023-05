x x

TURATE – I carabinieri della stazione di Turate hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per atti persecutori; sequestro di persona aggravato; violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia, nei confronti di un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, per reati commessi nel mese di aprile nei confronti della propria ex moglie e dei loro figli.

La Compagnia carabinieri di Cantù al comando del capitano Christian Tapparo, alla quale la stazione turatese fa riferimento, rinnova dunque il proprio impegno nella lotta alla violenza verso le donne e i minori, ricordando gli stretti contatti con le varie organizzazioni pubbliche e di volontariato, elementi essenziali a gestire in modo adeguato questo tipo di reati.

(foto archivio)

