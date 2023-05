x x

CERIANO LAGHETTO – “Voglio esprimere il mio più vivo ringraziamento, a nome della cittadinanza tutta, alle forze dell’ordine ed in particolare ai nostri carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un malvivente già ricercato per una sfilza di reati”. Inizia così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sul recente intervento delle forze dell’ordine in area scalo ferroviario.

“Il nomade, gravitante su un campo rom del Milanese, era latitante da ben due anni e, nell’ultimo periodo, era toccato alle automobili nel parcheggio della nostra stazione essere “cannibalizzate” da questo delinquente, sempre con lo stesso metodo: mattone per sfondare il finestrino delle macchine e rapido furto all’interno dell’abitacolo – ricorda Cattaneo – Il fermo è l’esito dell’eccellente servizio mirato dei carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno dopo le segnalazioni delle ultime vittime. A me personalmente non è mai mancata la fiducia nei nostri angeli in divisa, un po’ meno ne ripongo nel sistema giudiziario italiano, ma intanto qualche annetto di carcere a questo non potrà toglierlo nemmeno qualche giudice “buonista”.

