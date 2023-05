x x

UBOLDO – Spari nei boschi fra Uboldo e Rescaldina, dove era già successo: ieri sera i mezzi di soccorso sono dovuti intervenire per soccorrere due persone con ferite da arma da fuoco. Alle 19 il primo intervento ai margini della strada provinciale 25 dove c’era un 23enne ferito. Sono arrivate le pattuglie dei carabinieri dei comandi di Legnano e di Saronno, l’ambulanza del Sos Uboldo con l’auto-infermieristica ed è stato chiesto anche il supporto dell’elisoccorso che ha portato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano. Mentre un’ora dopo l’ambulanza della Croce rossa di Legnano ha trasportato un 38enne all’ospedale di Legnano. Entrambi con ferite da arma da fuoco, in una zona di spaccio di droga dove già in passato si erano verificati fatti simili.

Sono adesso in corso le indagini dei carabinieri per chiarire l’accaduto; i feriti non sono apparsi in gravi condizioni.

