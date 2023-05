x x

GERENZANO – Villaggio Amico, la comunità sanitaria di Gerenzano, con la firma dell’accordo formale avvenuta martedì 2 maggio alla presenza della direzione di Villaggio Amico, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Gerenzano e un familiare caregiver, ha ufficialmente avviato l’iter per diventare Comunità Amica delle Persone con Demenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Dementia Friendly Italia”, nato sulla base di un protocollo e di linee guida messe a punto in Gran Bretagna dall’Alzheimer’s Society, che ha dato vita alle Dementia Friendly Community in Europa e che ha scelto la Federazione Alzheimer come interlocutore unico per l’Italia.

Nel 2016 è stata Abbiategrasso la prima Comunità Amica delle Persone con Demenza in Italia. Oggi se ne contano in tutto 47, tra città, paesi, frazioni e quartieri. Le Comunità Amiche delle Persone con Demenza creano una rete di supporto delle persone con demenza e delle loro famiglie attraverso il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, esercizi commerciali, scuole e privati cittadini. L’obiettivo cardine dell’iniziativa è sensibilizzare e formare cittadini consapevoli capaci di rapportarsi alla persona con demenza, per far sì che, questa possa partecipare alla vita attiva comunitaria, migliorando la sua qualità di vita. L’iniziativa punta a cancellare lo stigma e l’esclusione sociale grazie alla sinergia tra istituzioni per una città più consapevole e inclusiva.

Secondo l’Alzheimer Deasease international (Adi), sono circa 47 milioni le persone affette da una forma di demenza nel mondo. Cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni. I nuovi casi di demenza sono ogni anno oltre 9,9 milioni, cioè un nuovo caso ogni 3,2 secondi. In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone (che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050). I costi ammontano a 37.6 miliardi di euro (fonte: Rapporto Mondiale Alzheimer 2015, Alzheimer’s Deasease International).

La demenza non è una malattia ma una sindrome, cioè un insieme di segni e sintomi, in cui almeno una capacità mentale – come la memoria, l’orientamento spazio-temporale, il linguaggio, la capacità di astrazione o quella di riconoscere oggetti e persone, la personalità, il comportamento – è compromessa, con effetti sulle attività quotidiane, fino a una perdita totale dell’autonomia.

Comprendere gli aspetti clinici e medici delle demenze, le cause, i sintomi, i numeri sulla diffusione della malattia e le possibili terapie, diffondere pratiche e modalità corrette per relazionarsi e comunicare con le persone con demenza attraverso una guida al linguaggio e indicazioni di esperti psicologi, capire e sapere cosa poter fare concretamente per far sentire accolta e compresa la persona con demenza sono i suggerimenti e le azioni alla base di tutte le iniziative promosse in questi anni da Villaggio Amico e che continueremo a proporre in collaborazione con il Comune di Gerenzano attraverso percorsi di consapevolezza e accoglienza.

Marina Indino, Direttore Generale di Villaggio Amico: «Siamo molto contenti di essere riusciti a realizzare sul nostro territorio l’avvio di una comunità Amica delle Persone con Demenza coinvolgendo le istituzioni territoriali, con l’obiettivo di sensibilizzare, coinvolgere e formare sempre più cittadini partendo dalle giovani generazioni che rappresentano il nostro futuro. Il nostro è un impegno che portiamo avanti da anni, da sempre abbiamo infatti l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti e dei loro familiari; questo riconoscimento è un altro tassello che si aggiunge alle tante attività di formazione, supporto e cura promosse negli anni da Villaggio Amico. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di partire dal comune di Gerenzano per poi allargare sempre di più la rete territoriale di supporto alle persone con demenza coinvolgendo i comuni limitrofi».

Mario Possenti, Segretario Generale Federazione Alzheimer Italia commenta: “Mettere al centro la persona con demenza, dandole spazio e voce per rendere migliore la sua qualità di vita insieme a quella dei suoi cari, abbattendo lo stigma. È questo l’obiettivo con cui abbiamo dato vita al progetto “Comunità Amiche delle Persone con Demenza”, dove il malato è guardato con dignità per la sua persona e non per la sua malattia. Working to become afferma il nostro logo: le Comunità che aderiscono al progetto lavorano ogni giorno per diventare Amiche, e il protagonista è sempre la Persona con Demenza».

E chiude Stefania Castagnoli sindaco di Gerenzano: “Abbiamo aderito senza indugio al progetto “Comunità Amica delle Persone con Demenza” perché vogliamo che anche nella nostra Gerenzano si crei un ambiente accogliente e inclusivo per le persone con demenza e per le loro famiglie. Questo progetto è un vero esempio di come possiamo lavorare insieme per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini più vulnerabili. Continueremo in questo percorso, coinvolgendo tutte le realtà del territorio e i cittadini, per dar vita a un paese sensibile, attento, comprensivo e disponibile che rispetti e valorizzi la dignità e l’autonomia di ogni persona».