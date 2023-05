x x

SARONNO – Martedì 9 maggio l’assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, presenterà il promesso piano di rilancio dell’ospedale di Saronno ai 19 sindaci del comprensorio di Saronno.

Qui la diretta del punto stampa che segue l’incontro

L’ultima visita dell’assessore regionale era stata il 18 aprile quando aveva dichiarato

“Quello di Saronno – ha detto Bertolaso – è un presidio strategico non c’è alcuna intenzione di vederlo penalizzare. Vogliamo individuare tutte le soluzioni utili e metterle in pratica per potenziarlo. Ci sono, ad esempio, bandi di concorso attivi per aumentare il personale. In questo territorio, poi, esistono importanti realtà ospedaliere con le quali collaborare. Uno dei miei obiettivi è proprio quello di far dialogare tutte le strutture per superare i problemi”. A margine dell’appuntamento, è emerso che il 9 maggio l’assessore Bertolaso presenterà il piano di rilancio dell’ospedale ai 19 sindaci del territorio.