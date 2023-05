x x

LIMBIATE – “Il parco inclusivo di via Turati è abbandonato a sè stesso”. Questa la denuncia pubblica del Movimento 5 stelle di Limbiate, tramite il portavoce Michele Papa.

Ecco il comunicato di Papa, consigliere comunale M5S.

E’ uno dei parchi più importanti della nostra città, doveva essere il fiore all’occhiello di Limbiate, doveva catapultarci in modo concreto

verso il concetto di inclusività, si è rivelato invece l’ennesimo caso di malagestione di questa Amministrazione comunale. Il parco inclusivo di via Turati, a parte essere stato chiuso sporadicamente in questi anni, è rimasto praticamente sempre aperto, anche di notte, alla merce di tutti, e i risultati purtroppo li vediamo: muri imbrattati, pannelli sensoriali staccati che non si sa se verranno reinstallati, pali in acciaio rimossi e molto altro ancora.

Nell’ultimo consiglio comunale lo abbiamo fatto presente a sindaco, assessori e maggioranza. Abbiamo espresso la nostra amarezza in

merito alla gestione di questo parco, per diversi motivi. Perchè è una nostra proposta presentata nel 2017 tramite emendamento che ricevette l’approvazione di tutto il consiglio comunale. Perché finalmente a Limbiate si è portato in modo concreto il concetto di inclusività creando un parco privo di barriere dove sono installati giochi il più possibile accessibili da parte di tutti i bambini (normodotati, con disabilità motorie e ipovedenti). Perché il parco inclusivo non deve essere considerato un traguardo ma un inizio e perché ha avuto un costo che si aggira attorno agli 80.000 euro, dovuto alle attrezzature speciali di cui è composto.

Benché’ sia un problema legato anche all’inciviltà delle persone, un’Amministrazione comunale è tenuta a trovare soluzioni anche su

questo. E la soluzione non è certo quella di lasciare un parco di questo tipo aperto 24 ore 24, perché da luglio del 2020, da quando fu

inaugurato, è sostanzialmente successo questo. Abbiamo chiesto al sindaco di trovare una soluzione, di regolamentarlo, sorvegliarlo e soprattutto chiuderlo di notte. Dal sindaco nessuna risposta in merito.

09052023