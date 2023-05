x x

SARONNO – In occasione del settantacinquesimo anniversario dell’associazione sportiva Amor, domenica 21 maggio prossimo si terrà la prima edizione del torneo nazionale Adriano Busnelli, dedicato alla categoria Esordienti 2010. L’evento si svolge in collaborazione con Saronno Servizi e con il patrocinio del comune di Saronno.

A partire dalle ore 9.30, le squadre, inserite in un girone da sei squadre all’italiana, disputano cinque partite cadauna, ognuna di un unico tempo da 20 minuti. Il torneo è omologato dalla Figc e il regolamento applicato è quello vigente durante la stagione sportiva corrente. Verrà formulata una classifica: le squadre riceveranno 3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In base alla classifica del girone, verranno disputate le finali per il 5/6 posto, il 3/4 posto e la finalissima per l’assegnazione del trofeo.

A sfidarsi saranno l’Asd Amor Sportiva, Ac Monza, Us Cremonese, Brescia calcio, Bologna Fc e Torino Fc.

