SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione in merito al servizio anagrafe.

Comincia a dare i risultati sperati il potenziamento del settore dell’Anagrafe e Demografici avviato da poco più di un mese dall’Amministrazione comunale al fine di efficientare un servizio fondamentale per la cittadinanza.

Grazie all’aumento del personale incaricato, infatti, è stato possibile destinare tre sportelli dedicati alle carte d’identità e questo ha consentito al Comune di Saronno di comunicare al Ministero dell’Interno una disponibilità maggiore nel numero di appuntamenti che, ogni giorno, vengono accordati per espletare le pratiche legate al rilascio o al rinnovo degli stessi documenti.

Ancora in queste settimane, gli uffici stanno contattando i cittadini che, ad inizio anno, sono stati costretti, per mancanza di posti, a prendere appuntamenti lontani nel tempo e a carta d’identità scaduta, in modo da avvicinare la data di rinnovo.

Così facendo, e grazie all’aumento di slot disponibili, ad oggi risultano “liberati” nuovi posti: 6 a luglio, 69 ad agosto, 80 a settembre e 99 ad ottobre. L’obiettivo è quello di accorciare ulteriormente i tempi di attesa quando la nuova organizzazione sarà entrata a pieno regime e a pieno ritmo. Anche l’introduzione del totem e dello schermo del sistema “saltacode” ha sicuramente contribuito a velocizzare i tempi di attesa anche per le pratiche anagrafiche generali.

