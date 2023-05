x x

SARONNO – Sono stati fissati i funerali di Angelo Camnaghi il 59enne morto dopo 9 anni di ricovero all’ente ospedaliero Valduce a seguito dell’incidente avvenuto nel 2014.

Era una bella domenica mattina di luglio quando il saronnese ha deciso di concedersi una passeggiata in bicicletta. A pochi chilometri da casa sulla statale 31 poco prima del confine con Rovello Porro l’impatto con una vettura. Il ciclista è finito a terra gravemente ferito L’automobilista, allora 20enne, si era dileguato subito dopo l’incidente senza fermarsi a prestare aiuto salvo poi essere identificato e rintracciato dai carabinieri. Il 51enne ferito era stato soccorso dall’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e trasferito con l’elisoccorso a Varese e ricoverato in prognosi riservata. Non ha mai superato le conseguenze dell’incidente ed era stato trasferito all’ospedale Valduce di Como dove si è spento ieri.

L’ultimo saluto ad Angelo si terrà sabato alle 10.30 alla parrocchia San Giovanni Battista della Cassina Ferrara. Del resto la comunità di Saronno non l’ha mai dimenticato. Tantissime le iniziative, soprattutto podistiche, organizzate negli ultimi anni dal team “Forza Angelo”.

Un affetto dimostrato con tantissimi messaggi di cordoglio che hanno circondato la moglie Katia e la famiglia in queste ultime difficile ore.

(foto: il gruppo forza angelo alla staffetta 24 per un’ora)

