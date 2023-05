x x

TRADATE / SARONNO – Cittadino pedina il ladro sino all’arrivo dei carabinieri e lo fa bloccare dai tutori dell’ordine. E’ successo qualche giorno fa a Tradate: il malvivente aveva preso dal mezzo di un commerciante, un ambulante che si trovava con la sua bancarella nelle vicinanze dell’ospedale, un borsello con dentro 1000 euro in contanti, l’incasso della giornata.

Un colpo facile facile? Per il ladro, un extracomunitario, non è andata così. E’ stato infatti notato da un cittadino, che non solo ha prontamente chiamato il 112 ma lo ha anche seguito, con discrezione, sino all’arrivo di una pattuglia della Compagnia di Saronno. I militari dell’Arma hanno preso in consegna il ladruncolo, un algerino di 26 anni in Italia senza fissa dimora ed occupazione; e c’erano ancora pure tutti i soldi che sono stati restituiti al commerciante.

10052023