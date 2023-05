x x

SARONNO – Larga vittoria per la formazione di serie C del Saronno, che alla sua seconda partita casalinga esibisce una prestazione impeccabbile e batte gli Athletics di Novara per 7 a 0.

Dopo due brutte prestazioni, capitan Cavaliere e compagni hanno dimostrato il vero valore di questa squadra. Netti i miglioramenti in battuta, che finora si è dimostrata la fase più carente per gli amaretti. Contro i novaresi, però, la scena se la prende tutta la difesa, specialmente il partente Villa, che mette in campo una prestazione da shutout.

La compatezza del gruppo e la voglia di migliorarsi stanno dando i loro risultati e di sicuro gli amaretti vogliono continuare su questa strada, a cominciare dal prossimo impegno, che durante il weekend li vedrà giocare in trasferta contro il Porta Mortara, che è la squadra favorita per la vittoria del girone.

(foto di gruppo per Saronno dopo la vittoria sugli Athletics)

