SARONNO – Appuntamento stasera a Gallarate per la formazione Allievi provinciali under 16 del Fbc Saronno: allo stadio di via Montello 70, campo neutro, va in scena lo spareggio con il Gorla Minore per l’aggiudicazione della vittoria del campionato. Si tratta di una gara “secca” con inizio alle 20.30.

Ultimo atto stagione, dunque, pieno di suspence per i giovani biancocelesti che hanno dunque l’occasione di centrare il massimo obiettivo della stagione, e si annuncia sicuramente una bella partita, contro un Gorla che ha sinora fatto altrettanto bene.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: i giovani saronnesi della squadra Allievi del Fbc in azione di gioco in un precedente match di campionato)

