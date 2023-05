x x

MISINTO – È fissato per il prossimo 14 maggio l’appuntamento con la Giornata dedicata alla sicurezza, in piazza Statuto e zone limitrofe. L’evento, pensato in collaborazione con le donne e gli uomini delle forze dell’ordine e con il patrocinio del comune di Misinto, si terrà dalle 10 alle 17.30 e vuole coinvolgere sia gli adulti sia i più piccoli, con attività per tutta la famiglia come i percorsi e attività a tema sicurezza.

Sul posto sarà presente la polizia stradale della sezione di Monza e Brianza, la polizia stradale sezione di Milano, la guardia di finanza di Seveso, il gruppo carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, la sezione Droni dei carabinieri di Lentate sezione, i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate, il gruppo Avpl di Lazzate; presente anche la Croce Rossa Alte Groane, comitato Misinto e i servizi emergenza integrati di Misinto.

(foto archvio)

11052023