SARONNO – Una serata densa di emozioni e musica quella dello scorso sabato 6 maggio, quando al Teatro Giuditta Pasta si è tenuta la finale del concorso internazionale di canto lirico. A raccontare la serata attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, il fotografo saronno Edio Bison.



La competizione ha visto lo sfidarsi degli ultimi nove concorrenti rimasti in gara dopo lunghe selezioni. I cantati si sono esibiti sulle note dei lavori dei più celebri compositori, offrendo al pubblico uno spettacolo toccante e coinvolgente. Ad accompagnare gli artisti, l’orchestra sinfonica di quarante elementi dell’Italian Academy Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola.

La giuria internazionale, presieduta dal Maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del teatro Bellini di Catania, ha giudicato i concorrenti, ma non è stata la sola. Infatti, anche ai presenti in sala è stata data l’opportunità di giudicare i partecipanti tramite votazione, servita poi per proclamare il “vincitore del pubblico” che si è rivelata essere Veronica Tello, alla quale è stata consegnata una borsa di studio di 500 euro.