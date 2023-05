x x

SARONNO – Fuoco alle polveri in casa OSA Saronno Libertas con i campionati di società regionali che vedranno in campo la squadra maschile e quella femminile.

Partiamo proprio dalle ragazze, che nel fine settimana in arrivo (13 a 14 maggio) saranno in campo alla Civica Arena di Milano con l’ambizioso obiettivo di centrare la Finale B nazionale, traguardo che è senz’altro alla portata del team OSA. Nelle gare disputate dal 1° aprile a oggi, infatti, le atlete saronnesi hanno accumulato finora 12.500 punti nelle varie specialità. Lo scorso anno ne sono serviti 13.400 per la Finale B, ed è quindi ragionevole pensare che questi 900 punti mancanti possano arrivare proprio all’Arena.

La squadra OSA è giovanissima, con tantissime Juniores e Promesse in campo. Tra le atlete più attese Giorgia Marcomin sui 100 h e 400 h, Vittoria Radaelli nell’asta, Roberta Raviotta e Francesca Virzì nella velocità. E poi Giulia Leo, Giada Antonietti, Lisa Mattiuz, Martina Cattaneo, Virginia Passerini, Margherita Sala e tante altre che dovranno portare alla OSA almeno 14 risultati utili per guadagnare l’accesso alla finale.

Anche i ragazzi, grandi protagonisti della Finale Nazionale B dello scorso settembre, dovranno completare almeno 14 gare per confermare l’accesso della squadra alla Finale Bronzo di quest’anno, in programma a Pietrasanta (LU) il 10 e 11 giugno. Anche stavolta giocheranno in casa, perché Saronno sarà la sede di questi CdS regionali, nei quali l’obiettivo è di totalizzare almeno 14.000 punti grazie ai 17 atleti in gara.

Tra questi citiamo Lorenzo Perini, recente protagonista di una grande prestazione sui 110 h a Firenze, e Francesco Proietti, acquisto recente che dopo un lungo periodo di stop tornerà a gareggiare sui 400 h. Ma grandi aspettative ci sono anche per Edoardo Luraschi sui 400 piani, sulle staffette, sul giavellotto con i fratelli Bruschi, entrambi accreditati di lanci da oltre 60 metri. E poi il giovanissimo Jacopo Risi, Allievo, che coprirà i 1500 metri, Filippo Migliano nel martello e tanti altri. In gara tra le altre società anche Alessandro Sibilio, finalista olimpico dei 400 h a Tokyo.

Da sottolineare come Saronno continui a essere sede di gare importanti, sia indoor che outdoor, a testimonianza della qualità degli impianti e della serietà della Osa Saronno, società ormai stabilmente inserita tra le più importanti d’Italia. Per chi volesse seguire le gare da casa, Fidal Lombardia trasmetterà in streaming sul proprio sito sabato pomeriggio quelle dell’Arena, mentre domenica sarà la volta dei ragazzi proprio dal Colombo Gianetti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione