VARESE – Oggi alle 17 a Varese in viale Borri alcuni massi si sono staccati da un versante sovrastante la Sp 233 e sono caduti sulla carteggiata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa, presente la polizia locale per gestire il traffico veicolare che attualmente è a senso unico alternato. Sono in corso verifiche sul versante interessato. Non sono stati coinvolti veicoli.

Intenso il traffico da quelle parti, nell’aria di punta del rientro da parte dei pendolari che gravitano sul capoluogo.

(foto: il masso che è caduto in viale Borri, arteria “strategica” della viabilità a Varese. Non si sono registrati feriti o danni alle auto di passaggio)

11052023