SARONNO – Ieri pomeriggio alle 17.45 una pattuglia del comando della polizia locale cittadina, durante un normale controllo del territorio, nel parcheggio della stazione ferroviaria di “Saronno sud” di Trenord ha bloccato un ragazzo che poco prima aveva infranto il vetro di un’autovettura in sosta.

Bottino: gli occhiali da sole

A seguito di accertamenti e fotosegnalamento alla sede della Compagnia carabinieri di Saronno, è emerso che il giovane, un 16enne di origine egiziana, si era allontanato da una comunità del circondario. Il ragazzo è stato denunciato perché irregolare e per furto aggravato. Quest’ultimo reato gli è stato contestato in quanto sembra che dall’autovettura sia stato sottratto un paio di occhiali da sole: sono in corso, comunque, ulteriori accertamenti. E’ stato, infine, ricondotto alla comunità dalla quale si era allontanato.

11052023