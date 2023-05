x x

SARONNO – “Sono ormai di dominio pubblico le effrazioni che hanno portato soggetti non meglio identificati a occupare di notte alcuni locali dell’edificio Ignoto Militi, sede della scuola elementare e della sezione distaccata del liceo Legnani”.

Inizia così la nota di Azione Saronno che sollecita un intervento dell’Amministrazione dopo i ripetuti episodi.

“Oltre al danno materiale arrecato alle pertinenze scolastiche, queste intrusioni hanno interferito con il normale svolgimento delle attività scolastiche, dal momento che si sono rese necessarie operazioni di pulizia e sanificazione negli spazi della palestra per rimuovere siringhe, sporcizia e rifiuti. Questi interventi, uniti a quelli di riparazione degli ingressi, comportano inoltre costi indirettamente a carico dei cittadini e delle famiglie utenti. Infine, questi fenomeni hanno ingenerato in studenti e operatori un senso di insicurezza e di impotenza che rappresentano una sconfitta per tutti noi, membri della comunità educante e politica della città.

Chiediamo dettagli in merito a modi e tempi con cui l’Amministrazione intende intervenire, ribadendo l’urgenza che la situazione comporta per ragioni di sicurezza sociale ed educativa, incolumità fisica dei ragazzi, riduzione dei costi di manutenzione straordinaria e decoro urbano.

È doloroso vedere la sicurezza dei nostri giovani messa a repentaglio nel luogo stesso deputato alla loro educazione, e ci interpella allo stesso modo il fatto che soggetti evidentemente vittima di disagio sociale siano abbandonati a loro stessi e liberi di recare danni e di minacciare l’incolumità di minori”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione