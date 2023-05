x x

CERIANO LAGHETTO – Un singolare fenomeno ieri pomeriggio notato da chi era andato a passeggiare nel verde del Parco delle Groane, al confine fra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno; questa non s’era mai vista, ovvero l’acqua delle pozzanghere che “ribolliva”, era fredda ma piena di bolle. Un fenoneno davvero inedito, che ha incuriosito alcuni e preoccupato altri: pronto l’intervento dell’Amministrazione civica cerianese che ha immediatamente avviato approfondimenti sull’accaduto.

A chiarire l’arcano il vicesindaco Dante Cattaneo: “Una perdita di azoto da un azotodotto sotterraneo sta causando queste suggestive “bolle” in un rigagnolo d’acqua al confine con Cesano Maderno. Si tratta di un gas inerte, nessun rischio per la salute né per l’ambiente!”

