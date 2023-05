x x

CARONNO PERTUSELLA – Qualche tempo fa la Fiab, associazione dei ciclisti, aveva “calcolato” che solo a Saronno – soprattutto in zona stazione centrale – mediamente viene rubata una bicicletta al giorno ma i furti di velocipedi sono una costante anche nei paesi del circondario. Non sfiugge alla regola anche Caronno Pertusella: proprio in questi giorni sui social, nella speranza che il legittimo proprietario la risconosca e possa riaverla, è stata pubblicata la foto di una bici “comparsa”. abbandonata, nei pressi della ferrovia Milano-Saronno, nella zona al confine con Cesate.

Una bicicletta lasciata appoggiata ad un albero, “dimenticata”; probabilmente dopo un furto d’uso, ovvero presa da qualcuno per spostarsi e che poi l’ha abbandonata quando non ne ha avuto più bisogno.

(foto: l’immagine della bicicletta abbandonata nel verde alla periferia di Caronno Pertusella)

13052023