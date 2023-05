x x

SARONNO – Disavventura nel fine settimana al posteggio del supermercato Tigros di via Miola per una donna saronnese: qualcuno è riuscito a sottrarla borsetta, “è grigia e azzurra col manico colorato, gli occhiali da vista ed i documenti. Se la trovate, portatela dai carabinieri” l’appello che la derubata ha lanciato dai social.

Un episodio simili è nel fine settimana avvenuto anche al parcheggio del supermercato Esselunga di via Novara, sempre a Saronno. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Ultimamente, in zona, di questi fatti ne sono avvenuti diversi, e non è da escludere che le responsabili siano sempre le stesse persone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: il parcheggio del supermercato Tigros di via Miola a Sronno, dove è avvenuto il furto della borsetta)

15052023