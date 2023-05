x x

SARONNO – Venerdì 12 maggio l’Itis “Giulio Riva” di Saronno si è tinto di arancione per la presentazione ufficiale del nuovo anno accademico del corso Its in Meccatronica Factory Automation di Sesto San Giovanni. L’istituto di via Carso è socio e dallo scorso settembre sede del corso, che nel tempo ha riscosso un successo sempre crescente da parte di studenti diplomati che decidono di seguire questo percorso di formazione altamente qualificato in collaborazione con numerose aziende d’eccellenza del territorio. Il corso ha una durata biennale di 1200 ore dedicate alle lezioni teoriche nelle aule e nei laboratori della scuola e 800 di stage nelle realtà produttive della zona.

Così venerdì 12 maggio l’aula magna del “Giulio Riva” ha visto la presentazione del nuovo anno accademico, con la presenza di numerosi rappresentanti del mondo industriale lombardo, presentate dalla direttrice de ilSaronno Sara Giudici e salutate dalla padrona di casa, la dirigente scolastica Monica Maria Zonca. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Saronno, Gabriele Musarò, è stata la volta della presidente della Fondazione Laura Rocchitelli e del direttore Raffaele Crippa.

A seguire sono intervenuti i protagonisti del corso,manager ed esperti aziendali: Claudio Trevisan per Tenova, Daniele Minuzzo per AZ Pneumatica e Luca Campi per Cannon Group.

È stata poi la volta dei rappresentanti del mondo della formazione e delle professioni:è intervenuto il docente Antonio Pravatà e hanno portato la loro testimonianza gli studenti ITS dell’anno in corso.

La conferenza è stata arricchita da un momento espositivo organizzato all’interno dell’Istituto: gli attuali iscritti del corso di Saronno hanno accompagnato gli ospiti a conoscere alcune aziende partner della fondazione:Tenova, Cannon Group, ADR, AZ Pneumatica, Spii, Bekhoff Automation, Alfa Robotica, Sistemi Quemme, BPT Borroni Power Train gruppo Streparava, Steparava, Amati gruppo Verzolla, Zani Metal Forming Machines e Parker Hannifin Manufacturing.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, dalle aziende, dai ragazzi e dalle loro famiglie, a riprova della forte rete d’intenti, di conoscenze e di passione che lega l’istituto “Giulio Riva” al mondo tecnologico e industriale delle province che lo circondano e lo rendono un fulcro d’eccellenza per la crescita dei giovani e del territorio.

Per informazioni sui corsi e sulle prossime selezioni si rimanda al sito itslombardiameccatronica.it, raggiungibile anche dalla homepage del sito dell’Itis Riva itisriva.edu.it cliccando sull’icona Lombardia Meccatronica. Per informazioni e colloqui, è possibile anche contattare direttamente il coordinatore del corso della sede di Saronno, Salvatore Messina, alla mail [email protected]

