CARONNO PERTUSELLA – Montagna di rifiuti abbandonati nel parcheggio del cimitero di Caronno Pertusella: è successo nel fina settimana, le immagini dello “scempio” sono comparse sui social. Nell’area del posteggio cimiteriale, si pensa di notte perchè nessuno si è accorto di niente, qualcuno forse con un furgone ha scaricasto tantissimi sacchi e sacchetti – una decina complessivamente – con rifiuti indifferenziati, quelli di casa. Tutto buttato alla rinfusa e lasciato a terra come nulla fosse.

Sui social molti commenti per stigmatizzare l’accaduto nel parcheggio di via al Cimitero, c’è chi chiede anche l’installazione da quelle parti di una telecamera per rintracciare il responsabile nel caso i fatti si ripetano. Ora dovrà intervenire il Comune per le pulizie.

(foto: i rifiuti abbandonati nel parcheggio cimiteriale di Caronno Pertusella)

15052023