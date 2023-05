x x

SARONNO – A pochi metri dall’episodio dell’uomo caduto dalla finestra in via Manzoni e poco dopo, erano le 11.40 di oggi, intervento dell’ambulanza della Croce viola per un malore. E’ stato soccorso un ragazzo di 19 anni, che si era seduto sul marciapiede: all’arrivo del personale dell’autolettiga è comunque riuscito ad alzarsi da solo ed a salire sull’ambulanza con la quale è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

(foto: l’ambulanza della Croce viola durante l’intervento di questa mattina nella saronnese via Visconti. Il paziente è stato trasportato all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso)

15052023