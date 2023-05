x x

SARONNO – “Il tema della sicurezza a Saronno è ritenuto non critico dalle forze di sicurezza della provincia di Varese visto che città delle nostre dimensioni hanno situazioni peggiori”. E’ la chiosa dell’intervento del sindaco Augusto Airoldi giovedì sera al primo incontro al quartiere Prealpi del ciclo Partecipiamo organizzato dall’Amministrazione comunale.

Il tema è emerso dai genitori della Rodari che, presenti all’appuntamento anche in qualità di residenti del quartiere, hanno chiesto al sindaco interventi sulla sicurezza sia sul fronte delle effrazioni del plesso scolastico ma anche per quanto riguarda la possibilità di concedersi un rientro a piedi la serata tardi o una passeggiata nel quartiere senza la preoccupazione di quello che può accadere.

“E’ un tema complesso – ha esordito il sindaco Augusto Airoldi – ci sono città non lontano da noi che hanno problemi più grossi. Penso per esempio a Gerenzano dove recentemente hanno sequestrato magazzino pieno di droga. Come sindaco ho partecipato al tavolo provinciale sulla sicurezza con il prefetto e il questore. Per fortuna le statistiche che le forze dell’ordine hanno su Saronno sono molto buone. Questo significa che questore, prefetto e guardia di finanza che devo fare i conti con carenze di personale devono destinare uomini e servizi ad altre città come Gallarate, Busto Castellanza e Varese che hanno dei tassi di criminalità molto superiori alla nostra città e quindi quel poco che hanno lo destinano là.”

Airoldi ha poi parlato del servizio interforze di cui aveva fatto un accenno anche in consiglio comunale: “A maggio per la seconda volta, per il secondo mese consecutivo, tutte le sere la stazione è presidiata dalle forze dell’ordine carabinieri, polizia e guardia di finanza. Non era mai successo in passato. E i saronnesi che frequentano lo scalo l’hanno notato e apprezzato tanto che mi hanno chiamato per complimentarsi”.

E ha proseguito su ruolo e incarichi della polizia locale: “La polizia locale non è autorizzata a fare controlli dentro lo scalo ferroviario: nonostante l’importanza della stazione di Saronno, che conta 40 mila viaggiatori al giorno, il questore ha detto che non ci sono risorse per fare organizzare il presidio fisso della stazione che abbiamo chiesto. La polizia locale ha 28 agenti e collabora con carabinieri e guardia di finanza. E’ una collaborazione concreta e funzionale: si dividono le zone della città in modo da garantire una presenza nelle aree più a rischio”. Parlando di polizia locale Airoldi ha anche ricordato i controlli con il drone realizzati nel quartiere scolastico e in generale in tutta la città che hanno ottenuto il plauso del precedente assessore regionale alla sicurezza Decorato.

Airoldi ha annunciato alcuni novità per il periodo estivo: “Come l’anno scorso attiveremo il contratto con un’istituto di vigilanza privato la Vedetta lombarda che garantisca controlli pomeridiani e serali vista che con la bella stagione si sta di più all’aperto”

E parlando del tema della sicurezza del Prealpi ha concluso: “Dobbiamo collaborare tutti per far vivere il quartiere, una zona viva e presidiata non dà spazio all’insicurezza”. Il sindaco ha quindi proposto al quartiere di organizzare al parco degli Alpini la seconda edizione parking day in programma a settembre: “Organizzando attività come tavoli per giocare a carte o imparare l’uncinetto negli stalli attorno all’area verde si inizierà a far vivere anche quello spazio del quartiere”.

