x x

SARONNO – GERENZANO – Due interventi ieri sera, martedì 17 maggio, per due voragine che si sono aperte nell’asfalto. La prima, con l’allarme scattato intorno alle 19, in via Manzoni nel cuore di Saronno.

Ad intervenire la polizia locale di Saronno che da una segnalazione è intervenuta per transennare la zona ed evitare rischi per auto e due ruote che percorrevano l’arteria. Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici di Alfa che hanno provveduto a realizzare un intervento di manutenzione. L’area è rimasta transennata per motivi di sicurezza per l’intera serata.

Sono accorsi i vigili del fuoco, invece, a Gerenzano per un cedimento dell’asfalto a bordo strada. L’intervento sempre ieri sera dopo le 20.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione