x x

SARONNO / MOZZATE – Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo l’autostrada A9 in direzione sud nel tratto compreso fra Turate e Saronno dove si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. Il centauro, di 60 anni, è rimasto ferito: sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’auto-infermieristica. Il malcapitato, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale di Legnano per le cure del caso. Gli agenti della polstrada hanno compiuto i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità dell’incidente.

Oggi alle 14.40 a Mozzate in via Gorla una automobile è uscita di strada: è stato soccorso un ragazzo di 20 anni, trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale di Tradate per essere medicato di lievi contusioni.

(foto archivio: polizia stradale allo svincolo di Turate della autostrada A9)

17052023