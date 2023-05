x x

RESCALDINA – Tragedia sulla statale 527, la Saronnese, fra Uboldo e Rescaldina, in territorio di quest’ultimo comune: alle 9.15 di stamane sul posto l’intervento di carabinieri, automedica ed ambulanza, dopo che alcuni passanti avevano notato la presenza di un camion fermo a bordo strada e con il conducente riverso sul volante. I soccorsi sono dunque arrivati subito ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del camionista, un uomo di 56 anni, residente a Turate. Tutti fa pensare ad un decesso per causa naturali.

I militari dell’Arma hanno comunque disposto tutti gli accertamenti del caso; la salma è stata rimossa dalla polizia mortuaria e trasferita in obitorio.

(foto archivio)

18052023