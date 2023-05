x x

SOLARO – Ottimo riscontro anche quest’anno dal territorio per il Bando “Ri-Generare Legami”, sostenuto dal Piano di Zona dell’ambito territoriale di Garbagnate Milanese, in collaborazione con gli Hub del Progetto RiCA, a Solaro l’Hub – Informagiovani/Informafamiglie. Il bando vuole favorire l’attivazione dei cittadini nell’ideare e promuovere iniziative per rafforzare le relazioni e la socialità all’interno delle comunità locali, favorendo lo sviluppo di una comunità capace di generare vicinanza e attivazione attraverso la valorizzazione delle risorse di ciascuno. Come gli anni scorsi la risposta di Solaro non si è fatta attendere e ben 5 gruppi di cittadini, con il supporto dell’Hub-Informafamiglie che li ha affiancati in tutte le fasi e li accompagna nell’avventura, si sono messi in gioco, presentando proposte pensate proprio per la comunità con l’obiettivo, semplice ma prezioso, di realizzare attività per contrastare l’isolamento e costruire supporti leggeri per bisogni quotidiani.

I progetti finanziati a Solaro, sostenuti dall’Amministrazione, sono i seguenti:



I 5 sensi giocano a nascondino! Un laboratorio per ciascuno dei 5 sensi, per famiglie con bambini per promuovere occasioni semplici per riscoprire le emozioni, offrendo spazi “collettivi” per riprovarle ed elaborarle. Un modo anche per avvicinare in modo “leggero” la disabilità sensoriale, conoscendola e provando anche a “mettersi nei panni dell’altro”.



Conosciamo il cane giocando Piccolo protagonista sarà il cagnolino Darwin con il quale i bambini avranno occasione di avvicinarsi. Il progetto parlerà di relazione, affettività e rispetto e attraverso il gioco guiderà i bambini lungo un percorso educativo dal forte impatto emozionale.



F.A.R.O. Games Iniziative per promuovere e far conoscere i giochi da tavolo come “giochi intelligenti” proponendo incontri, serate a tema, laboratori, per creare anche occasioni di incontro intergenerazionale e far sperimentare “giocando” le funzioni positive che possono avere.



Sempre Insieme Cascina Emanuela torna ad ospitare tante iniziative e laboratori per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e del riciclo; azioni anche di riqualificazione degli spazi per favorire la cittadinanza attiva e la solidarietà nei confronti della comunità



Musicando Installazioni musicali in alcuni dei parchi di Solaro avvicinando bambini ed genitori al riciclo creativo e funzionale. Per aggregare le famiglie della comunità creando qualcosa di utile, fruibile, disponibile e duraturo nel tempo.

Tutte le azioni promosse dai progetti sono naturalmente gratuite.



L’Azienda Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale dell’Ambito di Garbagnate Milanese, all’interno il progetto RiCA – Rigenerare Comunità, ha promosso il Bando Rigenerare Legami, in partenariato con le cooperative Spazio Giovani, Intrecci, Koinè e Consorzio SIR, che favoriscono l’attivazione diretta dei cittadini, la costruzione di relazioni sociali, sollecitando la partecipazione e la solidarietà dell’intera comunità. In questa quarta edizione sono state accompagnate proposte progettuali di 34 gruppi informali. Il lavoro di orientamento e supporto è stato realizzato dagli operatori dei 5 community HUB presenti sul territorio. Sono stati selezionati e finanziati 29 progetti, per un valore di oltre 50 mila euro, messi a disposizione del Bando dal Piano Sociale di Zona del Garbagnatese.



Oltre al bando è sempre aperta la possibilità di portare proposte, idee e scoprire insieme come poterle realizzare! l’Hub Informagiovani/Informafamiglie è sempre a disposizione: ex Scuola Regina Elena in piazza Cadorna, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; telefono 0249462348, indirizzo email [email protected].

20052023