x x

SARONNO – Oggi pomeriggio l’appuntamento decisivo per la juniores del Fbc Saronno, che sta disputando i playoff di Fascia B: i biancocelesti del direttore generale Marco Proserpio sono inseriti in un girone a tre, la prima classifica viene promossa in Fascia A, il massimo livello per questa categoria. Domani l’ultima gara del gironcino. I saronnesi ospitano i lecchesi del Grentarcadia, inizio alle 16 sul campo dello stadio di via Dante a Cesate.

Gli amaretti sono reduci dal successo in trasferta sul terreno della Sestese, battuta nella prima partita del girone anche dal Grentarcadia.

Risultati

Grentarcadia-Sestese 4-2, Sestese-Fbc Saronno 1-3.

Classifica

Fbc Saronno e Grentarcadia 3 punti, Sestese 0 punti. La prima classifica viene promossa nella Fascia A degli juniores regionali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione in un precedente match)

20052023