SARONNO – Non è certo una specie autoctona, la tartaruga lacustre catturata in questi giorni nel Parco del Lura, poco a nord di Saronno. Era già capitato che ne fossero segnalate, c’è chi ne ha visto almeno quattro differenti. Sono le classiche “tartarughine” dette “dalle orecchie gialle” o “dalle orecchie rosse”, quello grandi poco più di una moneta da due euro che si comprano nei mercati o nei negozi d’animali. Che poi,s e sopravvivono, crescono molto e c’è chi non sapendo che fare (in realtà ci sono dei ricoveri dove è possibile portarle) le lascia libere nell’ambiente, forse senza pensare ai danni che ciò più causare.

Sono generalmente originarie delle paludi della Florida negli Stati Uniti d’America, lì fa mediamente un po’ più caldo ma anche nel nord Italia riescono ad adattarsi. E sono micidiali per la fauna locale, perchè sono onnivore, mangiano tanto e fanno “stragi” di pesciolini ed altre specie locali, e non disdegnano anche di mordere qualche dito a chi cerca di prenderle. Fra Varesotto, Comasco e Milanese come altrove in Italia stanno invadendo laghi e fiumi, ed è un bel problema.

(foto: il particolare di un paio delle immagini comparse su Facebook con l’esemplare che è stato catturato di recente nel Parco del Lura)

