Comasco

LOMAZZO – Il sindaco Giovanni Rusconi e l’Amministrazione civica in aiuto dei cittadini per aiutarli nelle richieste risarcitorie per i danni del maltempo estivo.

Questo il comunicato dell’ente locale.

Supporto alla popolazione per la compilazione del modulo risarcimento danni legati all’evento meteorologico del 24 luglio 2023.

Si informano i cittadini che a seguito dell’incontro pubblico del 15 novembre, al fine di aiutare i cittadini che hanno subìto danni alla propria abitazione durante la grandinata del 24 luglio l’Amministrazione comunale di Lomazzo istituisce un servizio di assistenza per l’inserimento delle richieste di ricognizione dei danni sul portale “bandi on line” di Regione Lombardia. Nello specifico, verrà fornito supporto alla compilazione del MODULO B1 – C1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo”

Si ricorda il termine ultimo di inserimento del modulo sul portale di Regione Lombardia: * Scadenza 4 dicembre ore 16″. Il servizio di supporto alla compilazione è fornito con le seguenti modalità: – Al Municipio di Lomazzo, ufficio tecnico, piano 2 – Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.

– Presso l’edificio polifunzionale di Manera in via Verdi, 19 – Martedì 21 novembre e giovedì 23 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00

NB – Per chi fosse impossibilitato a raggiungere con i propri mezzi il Municipio, è disponibile, ogni lunedì, il servizio di navetta gratuita con arrivo in piazzale Rampanone (mercato), secondo i seguenti orari: – Andata: pz. Risorgimento, pz, Trento, e fermata P.L. via Braghe/via Cadore – Ore 9, 10, 11 – Ritorno: piazzale Rampanone – Ore 09.45, 10.45, 11.45- I cittadini che intendono usufruire del servizio di assistenza alla compilazione e all’invio della richiesta devono presentarsi muniti di:

1) uno dei seguenti sistemi di autenticazione, indispensabile per accedere al portale di Regione Lombardia: – SPID oppure CIE (carta di identità in formato elettronico) oppure tessera sanitaria (con microchip) e relativo PIN (nel caso il cittadino non sia in possesso del PIN è possibile richiederlo presso l’ufficio protocollo del Comune di Lomazzo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 muniti di tessera sanitaria con microchip, documento di identità e numero di telefono cellulare); 2) Documento di identità;

3) Firma digitale (non obbligatoria); 4) Dati catastali dell’immobile; 5) Quantificazione economica dei danni suddivisa per voci: – Danni alle strutture (travi del tetto) – Danni alla copertura (tegole o pannelli di lamiera) – Danni agli impianti di riscaldamento e idrico-sanitario (pannelli solari termici) – Danni agli impianti elettrico e allarme (compresi i pannelli fotovoltaici) – Danni ad arredi o elettrodomestici

6) Indennizzi assicurativi: – premio complessivo degli ultimi 5 anni versato all’assicurazione – perizia della compagnia di assicurativa e quietanza liberatoria (nel caso di indennizzo già percepito) – formale denuncia del sinistro all’assicurazione con la dicitura “quantificazione in corso” (nel caso di indennizzo non ancora percepito).

Si precisa che l’istanza prodotta viene redatta in forma di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il sindaco – Giovanni Rusconi

17112023