CARONNO PERTUSELLA – Un gran finale che ha divertito ed entusiasmato studenti, famiglie e caronnesi è andato in scena ieri sera, sabato 21 maggio, al palazzetto dello sport di Caronno Pertusella.

E’ stato l’epilogo di Oltre Film Festival Junior l’evento dedicato ai cortometraggi organizzato dai volontari del cinema di Caronno Pertusella con il coinvolgimento delle classi seconde della scuola media in collaborazione col Comune di Caronno. Dopo un incontro, svoltosi a novembre 2022 con due dei volontari, i ragazzi delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F si sono cimentati nella produzione di un cortometraggio per classe a tema Ecologia e Ambiente, sotto la supervisione di alcuni docenti. E’ il primo anno che viene realizzato questo evento, che ha previsto due sere di proiezioni giovedì e venerdì al cinema di Caronno e il gran galà finale.

La serata è stata l’occasione per ricordare l’impegno di tutti gli organizzatori, ringraziare la giuria composta da caronnesi come la produttrice Sefora Sironi tra gli ideatori del concorso, l’esperto sceneggiatore Angelo Caldera, il critico Fabio de Girolamo Martini e la docente Chiara Colombo. A creare l’atmosfera un’allestimento unico con un grande palco, curato dal cinema con Luca Ceriani e Michele Sironi, e due schermi dove sono stati proiettati i 6 corti ma anche la presentazione di ogni classe che ha partecipato all’iniziativa e un videoringraziamento agli ecovolontari a cui sono state consegnate nuove pettorine da Paola Fretta ed Elisabetta Peratello con uno speciale dono della Proloco portato da Claudia Debellini. A presentare la serata la direttrice de ilSaronno Sara Giudici. Tanti applausi per tutti i relatori a partire dalla vicepreside Maria Loredana Lombardi.

Grande condivisione anche per tra diverse classi che non solo hanno ritirato i premi (primo posto 2^F, secondo 2^D, terzo 2^B) ma con grande onesta hanno ammesso anche i problemi e le difficoltà che si sono trovati ad affrontare nel lavoro insieme. Non sono mancati i premi speciali da quello alla critica (2^A), alla fotografia (2^C) e alla scenografia (2^E).

Un plauso alla comunità e agli studenti è arrivata dall’Amministrazione presente con il sindaco Marco Giudici, l’assessore Daniele Rosara, deus ex machina del progetto, la collega Gullia Mirea e la consigliera comunale con delega alla sostenibilità ambientale Giulia Martignoni. A premiare i ragazzi invitandoli a concretizzare i tanti progetti ecologici della serata anche il don Daniele Bisogni.

