VARESE – Un animale selvatico di grossa taglia, pare un cervo, invade i binari mentre sopraggiunge un treno: una giornata iniziata in salita per tanti pendolari sulla tratta Varese-Milano della rete FNM, tra Venegono e Tradate, che si sono trovati a fronteggiare ritardi e perfino qualche treno cancellato.

Coldiretti Varese, attraverso il presidente Fernando Fiori, si dice “estremamente preoccupata” per l’escalation del pericolo-selvatici che interessa da vicino ampie aree dell’intero nord Lombardia: oltre a provocare danni seri e ripetuti a pascoli e coltivazioni, cervi e selvatici continuano a rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica come testimoniano i numerosi incidenti stradali che coinvolgono cervi e selvatici.

Nel nord Lombardia si sono verificati fatti gravi: dai cervi che invadono le gallerie a, purtroppo, incidenti mortali come quello occorso qualche mese fa a Cosio Valtellino. Continue invasioni di carreggiata si verificano un po’ ovunque, mentre nelle zone a nord del lago di Como e in Valtellina si contano ormai diverse predazioni attribuibili a branchi di lupi.

