SARONNO – Ieri sera, a partire dalle 18,30, nel cortile di Casa Morandi si è tenuta la presentazione della nuova stagione del teatro Giuditta Pasta che ha anticipato il tradizionale appuntamento pensato per abbonati, appassionati ed addetti ai lavori per raccontare le proposte e le novità. Il direttore artistico Andrea Chiodi ha presentato spettacoli, appuntamenti e collaborazione riuniti nel claim “Un nuovo sguardo”.

Ecco dieci cose da sapere della nuova stagione

LOCATION

La presentazione è avvenuto con un allestimento inedito nel cortile di Casa Morandi con un tocco di verde, tavolini e sedie che hanno permesso ad abbonati, autorità ed addetti ai lavori di riunirsi per godersi un cocktail a base di Disaronno Velvet gustando un insalata di farro preparata e servita dagli studenti del Collegio Castelli. Apprezzata l’installazione con “le lucciole” proposta in sala per gli spettatori.

CLAIM

“Un nuovo sguardo” viene presentato dal direttore artistico Andrea Chiodi “Un nuovo sguardo è uno sguardo che si lascia sorprendere, uno sguardo mai schiacciato da ideologia e pregiudizio, ma anche uno sguardo più profondo, più attento al mutamento e alle novità, capace davvero di farsi stupire. Ecco stupirsi, sorprendersi e scoprire sono tre amici dell’arte e del teatro e l’augurio mio è che davvero ci si riesca a far colpire e stupire da una serie di proposte culturali. Alcune anche molto nuove, ma che ci spalancheranno verso linguaggi capaci di smuovere i nostri cuori e i nostri pensieri”

AUTORITA’

A tenere a battesimo la stagione il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Cultura Laura Succi è stata quest’ultima a rimarcare come “è un cartellone che speriamo ci porti oltre e faccia vedere Saronno come punto culturale. L’amministrazione vuole fare sistema mettendo insieme le energie partendo dal teatro che sarà uno degli strumenti per concretizzare il programma elettorale. Spero che tutte le poltrone siano occupate, ogni poltrone vuota rappresenta una persona che ha perso opportunità di crescere”. Sul palco anche il main sponsor (anzi il maggior sostenitore come ha tenuto a chiamarlo Chiodi) Enrico Cantù. “Ho visto una gran voglia di fare evolvere il teatro. Io sostengono le realtà che portano avanti qualcosa di bello per la città”

NOVITA’

Andrea Chiodi ha subito parlato di “una diminuzione” delle alzate di sipario ma anche di un teatro che scommette sui giovani e su nuove possibilità come la prosa che sarà protagonista il giovedì (con due spettacoli dello stesso direttore artistico e un mix di classici e novità tra cui il nuovo spettacolo con Ambra che proverà al Pasta) e al martedì con una programmazione contemporanea dedicata a Renato Palazzi.

APPLAUSI

L’applauso più caloroso per il concerto dedicato allo scomparso Angelo Proserpio primo presidente del teatro Pasta e saronnese attivissimo in ambito culturale e per quelli (in occasione del Trasporto e del 2 giugno) del talento saronnese Stefano Nigro. Del resto la musica è protagonista della domenica pomeriggio con una serie di appuntamenti organizzati con la collaborazione dell’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta dedicata a grandi donne da Maria Callas a Giuditta Pasta

ANCORA DA DEFINIRE

Il programma del teatro musicale, dello show e comici si aprirà con tradizione con I Legnanesi vedrà il musical della Famiglia Addams, Fabio Concato, Paolo Cevoli ma anche un musical sugli Abba e un concerto Gospel

BIMBI E FAMIGLIE

Domenica pomeriggio con proposte per bimbi e famiglie puntando su una tradizione del Pasta e una grande qualità “per far crescere, divertire e riflettere i piccoli spettatori”. C’è anche la novità dell’artista in residenza Andrea Milani “con cui vogliamo costruire un forum pubblico con insegnanti, genitori, ragazzi per fare merenda, incontrarsi, parlare di come va il teatro”.

COLLABORAZIONE

Oltre a quella con l’associazione Amici della Lirica Chiodi ha confermato quella con Aimo e con Chemo ma anche un progetto con i Lions che per il service che prevede la raccolta di occhiali usati da rigenerare e dare a chi ne ha bisogno.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

