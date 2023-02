x x

SARONNO – Indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per ambito territoriale, sull’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Alle 18 a Castronno in via Lombardia i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) nel punto vendita della catena alimentare Familia dove diversi clienti avevano accusato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie.

Parole amare quelle del vicepresidente Mario Busnelli scelte per dare voce al rammarico di tutta la Saronno Point per l’incredibile episodio avvenuto sabato pomeriggio in piazza Libertà quando due volontarie sono state derubate mentre erano impegnate in un’iniziativa di solidarietà.

Andrea Chiodi nuovo direttore artistico del teatro “Pasta” di Saronno.

Saronno, liberato il gheppio salvato dalla polizia locale e da Enpa.

