Monopattino, bici, orecchini, cellulari e droga: refurtiva recuperata nella casa Aler con clandestini

SARONNO – L’altro giorno la polizia locale di Saronno ha coordinato e realizzato un intervento in un appartamento di proprietà Aler al quartiere Matteotti. Sono state trovate 5 persone di origine extracomunitaria, 4 tunisini e 1 marocchino, tra i 18 e i 27 anni, tutti clandestini. Nell’appartamento gli agenti della vigilanza urbana hanno scoperto e sequestrato 50 grammi di stupefacenti, per lo più cocaina; 5846.30 euro in contanti, 6 tablet, 17 telefoni cellulari, 1 paio di orecchini, 3 biciclette, 1 monopattino, tutti derivanti da probabili furti. Gli individui, grazie alla collaborazione dei carabinieri, sono stati identificati tramite fotosegnalazione e denunciati per i reati di occupazione abusiva di edifici, ricettazione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, irregolarità sul territorio italiano e, uno di loro, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

“Un intervento efficace e frutto di un lavoro continuativo giustamente invisibile del Comune per la sicurezza in città. E la collaborazione con le forze dell’ordine da parte delle nostre forze del Comune continua ad essere un elemento vincente per la serenità dei saronnesi, anche se , come sempre, c’è sempre molto da fare ancora”. Così il commento del sindaco e assessore alla Sicurezza, Augusto Airoldi.

(foto: parte del materiale e dei soldi sequestrati)

31052023