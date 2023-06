x x

SARONNO – Unire ambientalismo e l’esercizio della lingua tedesca: è questa l’iniziativa a cui hanno partecipato gli studenti e le studentesse dell’itc Zappa. Le alunne e gli alunni del gruppo di tedesco seconda lingua delle classi 4Aaf e 4Ari hanno partecipato al progetto Stem del Goethe Institut “K wie Klima” (C come clima), nell’ambito di Zukunftswerkstatt Europa (Officina del futuro d’Europa).

Dopo aver preso parte a un workshop con i LekkerWissen, due famosi youtuber tedeschi specializzati nella divulgazione scientifica, a un workshop con un’esperta di linguistica Stephanie Gebhardt e a diverse lezioni di preparazione con la docente Angela Pagani, i ragazzi hanno realizzato dei video in lingua tedesca focalizzati sul cambiamento climatico.

Lavorando a gruppi, i ragazzi si sono trasformati in attori/attrici, registi e videomaker, intervistando esperti nel settore e realizzando quattro cortometraggi: “co2-Emissionen in Saronno”, “Oh mein Gletscher!”, “Verminderung der Bienenbestände”, “Dürre im Lura Park”.

I ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione al progetto e un piccolo presente da parte del Goethe Institut.

