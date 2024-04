SARONNO – “Su richiesta della questura, per motivi legati alla sicurezza, è stata disposta una viabilità provvisoria per la giornata di domani 18 aprile, in occasione del convegno organizzato dall’Itc Zappa che vedrà ospite il procuratore del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri”.

via Legnani (tratto tra via Campi e via Silvio Pellico): dalle ore 10.30 sino alle 16 vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

i veicoli percorrenti la via Legnani, giunti all’intersezione con via Vergani, avranno l’obbligo di svoltare a destra in quest’ultima (ad eccezione dei residenti in via Campi che potranno arrivare in via Campi);

via Silvio Pellico: dalle 8.30 alle 16 vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e sarà interdetta la sosta (con rimozione forzata su entrambi i lati, compreso il piazzale all’ingresso della scuola Leonardo Da Vinci).